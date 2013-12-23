Жвачка спасает от головной боли

Жевание жвачки может провоцировать мигрени, выяснили израильские ученые из Тель-Авивского университета: в частности, это касается детей и подростков, передает Газета.ru.

К такому выводу ученые пришли, обследовав 30 пациентов в возрасте от 6 до 19 лет, которые страдали от мигрени.

После того, как они перестали жевать жвачку, 19 лиц сообщили о том, что полностью лишились головные боли. Еще 7 лиц заявили о том, что мигрени стали проявляться с меньшей интенсивностью.

В то же время после того, как все 30 людей опять попробовали начать регулярно жевать жвачки, головные боли вернулись к 26 из них.

ua.korrespondent.net