Полмиллиона канадцев остались без электричества
12:37, 23 декабря 2013Зарубежные новости
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Из-за ледяного дождя и ветра
Почти 500 тыс. жителей Канады остались без электричества из-за ледяного дождя и сильного ветра.
По данным властей, восстановить электроснабжение пострадавших районов, скорее всего, удастся лишь через несколько дней, сообщает русская служба Би-Би-Си.
Больше всего пострадала провинция Онтарио. В Торонто, крупнейшем городе страны, без электричества остались более 200 тыс. человек.
Пять человек погибли на дорогах Канады в различных ДТП, произошедших из-за ухудшения погодных условий.
Также нарушено авиасообщение в крупнейших аэропортах на востоке страны. Отменены тысячи рейсов в аэропортах Оттавы, Торонто, Монреаля и Галифакса.
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