Полмиллиона канадцев остались без электричества

Почти 500 тыс. жителей Канады остались без электричества из-за ледяного дождя и сильного ветра.

По данным властей, восстановить электроснабжение пострадавших районов, скорее всего, удастся лишь через несколько дней, сообщает русская служба Би-Би-Си

Больше всего пострадала провинция Онтарио. В Торонто, крупнейшем городе страны, без электричества остались более 200 тыс. человек.

Пять человек погибли на дорогах Канады в различных ДТП, произошедших из-за ухудшения погодных условий.

Также нарушено авиасообщение в крупнейших аэропортах на востоке страны. Отменены тысячи рейсов в аэропортах Оттавы, Торонто, Монреаля и Галифакса.