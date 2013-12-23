В Китае - вспышка опасного для человека птичьего гриппа

Министерство сельского хозяйства КНР подтвердило вспышку птичьего гриппа Эйч5-Эн2 /H5N2/ в провинции Хэбэй (Северный Китай).

На птицеферме в городе Баодин погибли 4 тыс кур, у которых несколько дней назад были замечены симптомы заболевания, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на агентство Синьхуа. Местные власти изолировали район распространения эпидемии, всего уничтожено более 125 тысяч кур.

Вирус птичьего гриппа обычно поражает домашнюю птицу и реже - свиней, при этом он может передаваться и человеку. У людей болезнь протекает тяжело и может приводить к летальному исходу.