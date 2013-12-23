В Хакасии произошло землетрясение
11:43, 23 декабря 2013Зарубежные новости
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Магнитудой 5 баллов
Землетрясение магнитудой 5 баллов произошло в Хакасии.
По предварительным данным, жертв и разрушений в результате землетрясения в Хакасии нет, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Сибирский региональный центр МЧС.
"Поступило сообщение о сейсмособытии в Алтайском районе Республике Хакасия По предварительным данным, жертв и разрушений нет", - информирует ведомство.
Мэр Абакана Николай Булакин в свою очередь написал в своем микроблоге в Twitter, что «в Абакане последствий нет, разрушений не зарегистрировано».
Саяно-Шушенская ГЭС после субботнего землетрясения в Хакасии работает в штатном режиме, сообщил официальный представитель компании "Русгидро".
Землетрясение магнитудой 5 баллов произошло сегодня вечером в Хакасии. Сообщается, что эпицентр толчка находился в 12-ти километрах к юго-востоку от поселка Шушенское Красноярского края и примерно в 100 километрах к югу от Абакана. Глубина очага составила 10-15 километров.
Ощутимый толчок произошел около 02.00 воскресенья по местному времени (20.00 субботы по киевскому времени). По словам очевидцев, тряслись стены, звенели стекла, на верхних этажах многоэтажных зданий двигалась мебель.
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