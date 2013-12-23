Пациент с автономным искусственным сердцем идет на поправку

Пациент, которому во Франции впервые пересадили полностью автономное искусственное сердце, идет на поправку. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС , со ссылкой на госпиталь имени Жоржа Помпиду, где была проведена уникальная операция.

"Перед операцией пациент находился в предсмертном состоянии, теперь же он идет на поправку", - заявил кардиохирург Кристиан Латремуй. Именно он осуществил операцию под руководством профессора Алена Карпантье - разработчика революционного аппарата, полностью заменяющего сердце. - Хирургическое вмешательство прошло хорошо, и уже на следующий день пациент был отключен от аппарата искусственного дыхания".

Речь идет о 75-летнем мужчине, страдавшем острой формой сердечной недостаточности. По словам медиков, в случае успешного завершения периода реабилитации, он может рассчитывать еще на пять лет жизни.

"В подобных случаях всегда следует быть очень осторожным в прогнозах, но уже сейчас очевидно, что перед нами, а главное перед десятками тысяч людей, страдающих от сердечных заболеваний, открываются новые перспективы", - заявила министр здравоохранения Франции Марисоль Турен. Во Франции в год от сердечной недостаточности умирает около 32 тыс человек, напомнила она. Многие - так и не дождавшись донора. Наличие сердечного протеза в корне меняет ситуацию, отметила министр.

Впрочем, серьезной преградой пока остается цена нового искусственного сердца. Аппарат весом в 900 грамм стоит 80 тыс евро, целиком же проведенная операция обошлась в 120 тыс евро.

Созданное Аленом Карпантье устройство отличается от других моделей искусственных сердец тем, что не требует регулировки функционирования извне при изменении интенсивности физической нагрузки человека. Новое сердце, разработанное с помощью специалистов авиационно-космического концерна ЕАДС и ряда других высокотехнологичных французских компаний, работает практически так же, как биологическое. Датчики давления и высоты, используемые в авиации, снимают информацию о потоке крови в сердце, благодаря этому искусственный орган реагирует практически мгновенно, увеличивая или уменьшая ток крови.