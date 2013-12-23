Сладкая и жирная пища ослабляет мозг

Австралийские ученые заявляют: они выяснили, как связаны продукты с высоким содержанием сахара и жира со снижением когнитивных способностей, передает Gothamist. Эксперимент показал, что через шесть дней нахождения на подобной диете крысы столкнулись с ухудшением памяти.

Как отмечает автор изыскания Маргарет Моррис, столь высокая скорость снижения способностей шокирует. Было зафиксировано воспаление в гиппокампе - зоне мозга, отвечающей за формирование и хранение воспоминаний. Это явление и лежит в основе связи.

Кстати, эффект, аналогичный тому, что наблюдался у крыс, отмечался и у людей. В частности, у них снижалась исполнительная функция мозга, в частности, увеличивалась скорость реакции. И эти изменения наблюдались уже через пять дней после начала потребления вредных продуктов.

Это особенно опасно с точки зрения старения организма. Вкупе данные факторы значительно усиливают ухудшение памяти и снижение когнитивных способностей. Ученым предстоит выяснить, может ли правильное питание улучшить память.

Meddaily