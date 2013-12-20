В лондонском театре обвалилась крыша, пострадали 76 человек

По меньшей мере, 76 человек пострадали в результате обрушения части крыши во время спектакля в театре "Аполло" в центре Лондона, сообщает ВВС.

По крайней мере, семеро из них серьезно ранены.

При обрушении в 20.15 по местному времени театр был заполнен зрителями, которые пришли на спектакль "Загадочное ночное убийство собаки".

Очевидцы говорят, что перед тем, как крыша упала, слышали "треск".

Как сообщили пожарники, всех людей освободили из-под завалов. По словам пресс-секретаря пожарной службы, в театре находилось более 700 человек. На место происшествия на Шафтсбери-авеню в Вест-Энде прибыли восемь пожарных команд.

Очевидцы видели, как из здания театра выходили окровавленные и засыпанные пылью люди, много из них плакали.

Компания - владелец театра назвала происшествие "печальным и шокирующим инцидентом".

Представитель компании Nimax Theatres, которой принадлежат еще пять театров в Вест-Энде, сказал, что причины обрушения будут расследовать.

По словам Эми Лекоз, которая пришла на спектакль с двумя детьми, весь купол театра упал на зрителей в партере. "Нас защитил балкон, и мы побежали", - рассказала она.

"Люди начали кричать. Казалось, что это бежит вода. Мы сначала подумали, что это часть представления. Потом я схватила детей и побежала", - добавила зрительница.

Еще один свидетель происшествия рассказала, что услышала странный треск, а затем крыша просто свалилась. В театре внезапно стало темно, поднялась пыль.

"Было видно, как люди убегают со сцены. Стало темно", - сказала она.

Корреспондент Independent Саймон Асборн, присутствующий на спектакле, сказал: "Все сразу поднялись с мест, схватили вещи и побежали к выходу. К счастью, мы были неподалеку от выхода и выбежали на улицу примерно через три секунды. Все вокруг были шокированы. Там были заплаканные дети, это спектакль для семейного пересмотра. Выходили люди, покрытые пылью, некоторые со следами крови на голове".

Театр "Аполло", рассчитанный на 775 зрителей, был построен в 1901 году.