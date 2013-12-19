Сахар помогает вирусу гриппа

Снижение показателей глюкозы позволяет справиться с вирусным респираторным заболеванием, по крайней мере, в клеточных культурах. Данное открытие предлагает принципиально по-новому посмотреть на вопрос борьбы с гриппом, пишет Health India.

Это избавит от необходимости создавать сезонные вакцины. Всем вирусам нужна глюкоза, говорится в отчете Университета Северной Каролины. В ходе лабораторного эксперимента ученые обратились к гриппу типа А. Было доказано: инфекцию можно контролировать за счет изменения метаболизма глюкозы.

Когда вирус заражает клетку, он заключен в пузырек. Вирусные белки HA и M2 используют кислотную среду внутри пузырька, чтобы смешать вирусную липидную оболочку с аналогичным элементом пузырька. Потом происходит высвобождение вирусного генома во внутриклеточную жидкость (цитозоль).

Уровень кислотности регулируется данный процесс. От него зависит успех инфицирования. Если же повысить уровень глюкозы в клетке, то показатель инфицирования возрастет. А вот торможение метаболизма глюкозы снижало показатели размножения вируса. В свою очередь, аденозинтрифосфат - основной источник энергии для клеточных реакций - восстанавливает прежние показатели, даже при дефиците глюкозы.