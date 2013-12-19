Путешествия снижают риск инфаркта и депрессии
14:54, 19 декабря 2013Зарубежные новости
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Приносят когнитивную пользу
Путешествия снижают риск депрессии и сердечного приступа, говорится в совместном исследовании Ассоциации туризма США, Global Commission on Aging и Transamerica Center for Retirement Studies. Об этом сообщает The Los Angeles Times.
Эксперты пришли к выводу, что туристические поездки приносят такую же физическую и когнитивную пользу, как разгадывание кроссвордов и посещение музеев.
В исследовании также говорится, что женщины, путешествующие каждые шесть лет или меньше, подвержены большему риску сердечного приступа или инфаркта, чем женщины, берущие отпуск по меньшей мере дважды в год.
Мужчины, которые не берут ежегодный отпуск, подвержены большему риску смерти, в том числе от болезней сердца, считают эксперты.
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