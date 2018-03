Путешествия снижают риск инфаркта и депрессии

Путешествия снижают риск депрессии и сердечного приступа, говорится в совместном исследовании Ассоциации туризма США, Global Commission on Aging и Transamerica Center for Retirement Studies. Об этом сообщает The Los Angeles Times.

Эксперты пришли к выводу, что туристические поездки приносят такую же физическую и когнитивную пользу, как разгадывание кроссвордов и посещение музеев.

В исследовании также говорится, что женщины, путешествующие каждые шесть лет или меньше, подвержены большему риску сердечного приступа или инфаркта, чем женщины, берущие отпуск по меньшей мере дважды в год.

Мужчины, которые не берут ежегодный отпуск, подвержены большему риску смерти, в том числе от болезней сердца, считают эксперты.