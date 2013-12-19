Путешествия снижают риск инфаркта и депрессии

14:54, 19 декабря 2013
Зарубежные новости
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Приносят когнитивную пользу

Путешествия снижают риск депрессии и сердечного приступа, говорится в совместном исследовании Ассоциации туризма США, Global Commission on Aging и Transamerica Center for Retirement Studies. Об этом сообщает The Los Angeles Times.
Эксперты пришли к выводу, что туристические поездки приносят такую же физическую и когнитивную пользу, как разгадывание кроссвордов и посещение музеев. 
 
В исследовании также говорится, что женщины, путешествующие каждые шесть лет или меньше, подвержены большему риску сердечного приступа или инфаркта, чем женщины, берущие отпуск по меньшей мере дважды в год. 
 
Мужчины, которые не берут ежегодный отпуск, подвержены большему риску смерти, в том числе от болезней сердца, считают эксперты. 
 
 
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