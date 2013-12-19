Курение вызывает изменения в генах

Таким образом, повышается риск рака и диабета, показало новое исследование сотрудников Упсальского университета и Упсальского центра клинических исследований. Примечательно, но среди этих генов есть и те, что важны для иммунного ответа и качества спермы, пишет The First Post.

Эксперты проверили, как гены менялись у курильщиков и людей, не имевших вредной привычки. Было выявлено большое количество генов, изменявшихся только у курильщиков. Скорее всего, эпигенетические изменения вызывали не сами соединения из табака, а сотни элементов, образовавшихся в процессе горения табака.

По мнению специалистов, понимание молекулярного механизма, стоящего за болезнями и угнетением функций организма, позволит создать новые препараты против различных недугов. Надо сказать, ученые и до этого знали, что курение повышает риск диабета и многих типов рака. Также у курильщиков ослаблен иммунитет и снижено качество спермы. Теперь понятно, что происходит это из-за генных изменений.