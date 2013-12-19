Витамины в таблетках не оградят от болезней

Считается, мультивитаминные комплексы помогают защититься от болезней. Но это не так, говорят последние исследования. По мнению экспертов, люди, постоянно пьющие витамины, просто попусту тратят деньги, пишет The Daily Mail.

Ученые давали витамины и минеральные комплексы в большой дозировке людям 50 лет и старше, пережившим сердечный приступ за 6 недель до эксперимента. В таблетках содержалось 28 разных компонентов. Специалисты фиксировали смерти, повторные сердечные приступы, инсульты, факты госпитализации в связи с операцией или стенокардией. Примерно через 4,5 года был сделан вывод: таблетки не улучшили состояние пациентов в сравнении с контрольной группой, пившей плацебо.

Также было проведено исследование состояния мозга пожилых людей, принимавших в течение 12 лет витаминные комплексы с витаминами А, В, С, Е и бета-каротином. Опять же, никакого отличия между ними и контрольной группой зафиксировать не удалось, хотя существует теория, согласно которой добавки тормозят возрастное снижение когнитивных способностей. Проверка проводилась через 2, 6 и 10 лет после начала приема добавок.

То есть, большинство добавок не способны предотвратить заболевания или значительно улучшить состояние человека. Специалисты подчеркивают: витамины могут лишь поддержать здоровье, а все участники экспериментов изначально имели проблемы со здоровьем - высокий холестерин, давление, стенокардию, диабет, сердечную недостаточность, мерцательную аритмию и проблемы с сердечными клапанами. Более 50% участников курили и принимали лекарства для сердечников. Несмотря на это, статистика свидетельствует: многие люди страдают от авитаминоза.