Добыча газа и нефти угрожает здоровью людей

Люди, живущие рядом с местами, где практикуется метод гридроразрыва пласта для добычи газа и нефти, находятся в опасности. Как показали исследования, они могут столкнуться с бесплодием, раком и врожденными дефектами, пишет Меддэйли со ссылкой на The Telegraph.

Оказывается, поверхностные и подземные воды в таких областях заражены соединениями, вызывающими сбои в гормональном фоне. В общей сложности при работе со скважинами используется более 700 химических соединений, и многие из них относятся к соединениям, влияющим на эндокринную систему, говорится в отчете Медицинской школы Университета Миссури.

Специалисты исследовали 12 соединений и воду из Колорадо, где располагается более 10000 природных скважин с газом. Оказалось, в ходе процесса добычи газа питьевая и прочая вода загрязняется. Чем ближе вода находилась к скважине, тем больше в ней было опасных соединений. Если пить ее, то можно заработать эндокринные, репродуктивные, метаболические нарушения. В группе особого риска находятся дети.