Главная причина камней в почках

Малоподвижный образ жизни в сочетании с употреблением высококалорийной пищи – основная причина образования камней в почках. К такому выводу пришли ученые из США.

В исследовании, проводимом учеными из Школы медицины при Вашингтонском университете, участвовали более 84 тыс. женщин в период после наступления менопаузы. За состоянием их здоровья наблюдали в течение 13 лет, изучая риск развития мочекаменной болезни. У тех, кто в ходе эксперимента добавил в свою жизнь физические нагрузки, вероятность образования камней в почках уменьшилась на треть.

По словам исследователей, для снижения риска достаточно совершать хотя бы три часа пеших прогулок в неделю.

Напомним, раннее ученые связали распространение мочекаменной болезни с ростом числа людей с ожирением.

likar.info