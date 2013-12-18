Безопасно ли антибактериальное мыло

Управление по продовольствию и медикаментам США хочет заняться вплотную антибактериальными моющими средствами. Сейчас рассматривается документ, требующий производителей предоставлять доказательства безопасности и эффективности данных моющих средств по сравнению с обычным мылом, передает "Ремедиум".

Надо сказать, нововведение может коснуться только средств, используемых в быту. Специальные дезинфицирующие средства для больниц сюда не относятся. Известно: длительное применение антибактериального мыла с триклозаном и триклокарбаном иногда выливается в развитие стойкой бактериальной инфекции. Данные соединения способствуют появлению резистентности у патогенов.

Комментирует микробиолог Коллин Роджерс: "Новые данные показывают, что возможные негативные последствия перевешивают ожидаемую пользу. Помимо развития лекарственной устойчивости у бактерий, активные вещества антибактериального мыла грозят гормональными нарушениями. В частности, это доказали эксперименты с животными и триклозаном".

Meddaily