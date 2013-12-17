Болезни, которые развиваются от сидячего образа жизни

Сидячий образ жизни повышает риск развития целого ряда недугов, передает Men’s Life . В частности, можно заработать камни в почках. Исследование медицинских данных около 84200 человек показало: активные люди на 31% реже сталкивались с камнями в почках. Причем, оценивая уровень физической активности, учитывались не только занятия спортом, но и любая активность в принципе. Было подсчитано: в неделю достаточно одного часа умеренного бега, трех часов неспешной ходьбы или четырех часов работы в саду.

Повышенный риск образования камней в почках также связан с потреблением более 2200 калорий в день (вероятность увеличивается на 42%). Если человек много сидит, нарушается работа лимфатической и венозной систем. Замедляется кровоток и развивается гиподинамия, вызывающая голодание мышц. В тканях накапливаются токсины. Внешне это может проявляться как усталость.

Сидячий образ жизни вредит спине, увеличивая нагрузку на позвоночник до 50%. Плюс, мало кто держит осанку. Итог - сколиоз, особенно у детей младше 14 лет. Сюда добавляются метаболические сбои, грозящие сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом и остеопорозом.