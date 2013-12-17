Чем опасно антипригарное покрытие

Ученые обнаружили связь между использованием посуды с антипригарным покрытием и заболеваемостью диабетом. По их словам, соединения в составе антипригарных покрытий являются фактором риска.

Специалисты из Университета Упсалы провели исследование, в рамках которого организовали замеры этих соединений в крови участников. Ученые выявили высокий уровень одного вредного соединения - перфторнонановой кислоты, которая повышает риск диабета.

Данная кислота способствует нарушению выработки инсулина, что может спровоцировать диабет.