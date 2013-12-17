Ладони укажут на развитие рака

На основании случаев из практики и изучения ладоней пациентов, перенесших рак, британские эксперты пришли к выводу о том, что приближение рака отражается на человеческих ладонях. И если вовремя увидеть эти знаки, то можно быстро победить болезнь.

Врачи утверждают, что ладони пациентов с раковым диагнозом, отличны от других. Они "грубее и топорнее" здоровых. На них есть уплотнения и припухлости.

Отличия хоть и не бросаются в глаза, но хорошо заметны

К такому сигналу организма, как изменение состояния ладоней, нужно относиться серьезно. Ученые утверждают, что им много раз предоставлялся случай убедиться в том, что негатив в виде начальной стадии рака может мгновенно отразиться на руках.