Ладони укажут на развитие рака
16:57, 17 декабря 2013Зарубежные новости
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Результаты исследований
На основании случаев из практики и изучения ладоней пациентов, перенесших рак, британские эксперты пришли к выводу о том, что приближение рака отражается на человеческих ладонях. И если вовремя увидеть эти знаки, то можно быстро победить болезнь.
Врачи утверждают, что ладони пациентов с раковым диагнозом, отличны от других. Они "грубее и топорнее" здоровых. На них есть уплотнения и припухлости.
Отличия хоть и не бросаются в глаза, но хорошо заметны
К такому сигналу организма, как изменение состояния ладоней, нужно относиться серьезно. Ученые утверждают, что им много раз предоставлялся случай убедиться в том, что негатив в виде начальной стадии рака может мгновенно отразиться на руках.
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