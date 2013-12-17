Не менее 12 чел. погибли в результате наводнения в Кении

Не менее 12 человек погибли в результате наводнения на юге Кении. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на африканские СМИ.

Из-за проливных дождей, которые не прекращаются несколько дней, вышли из берегов реки, размыты плотины водохранилищ, разрушаются жилища, возведенные из глины и хвороста.

Власти начали эвакуацию населения из районов, охваченных стихийным бедствием.

Источник: itar-tass.com