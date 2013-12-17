Не менее 12 чел. погибли в результате наводнения в Кении
11:23, 17 декабря 2013Зарубежные новости
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Из-за проливных дождей
Не менее 12 человек погибли в результате наводнения на юге Кении. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на африканские СМИ.
Из-за проливных дождей, которые не прекращаются несколько дней, вышли из берегов реки, размыты плотины водохранилищ, разрушаются жилища, возведенные из глины и хвороста.
Власти начали эвакуацию населения из районов, охваченных стихийным бедствием.
Источник: itar-tass.com
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