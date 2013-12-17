У высоких людей сосуды в меньшей степени забиты кальцием

Концентрация кальция в коронарных артериях может свидетельствовать о том, насколько забиты сосуды, подпитывающие сердце кровью, отмечает News Track India. Этот маркер предсказывает вероятность будущих сердечных приступов. Если отмечается кальцификация, то шансы получить ишемическую болезнь сердца повышаются почти в десять раз.

Этот вывод медики сделали, исследовав 2703 пациентов. Более того, анализ позволил установить: высокие люди обычно имеют меньше отложений кальция. То есть у них снижен риск ишемической болезни сердца. Причем, риск оставался сниженным даже после того, как учитывались факторы вроде возраста, курения, повышенного холестерина и диабета.

Если сравнивать одну четверть самых высоких людей с одной четвертью самых низких, чьи данные анализировались, то риск скопления отложений мог быть ниже на 30% именно у первых. Что важно, отношение работало в отношении пациентов обоих полов.

Meddaily