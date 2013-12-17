Вручили научные "Оскары" за прорыв в биомедицине

В Силиконовой долине прошла церемония вручения научных "оскаров" . Так называют премию Breakthrough Prize, учрежденную крупнейшими интернет-предпринимателями. Присуждают ее за прорывные исследования в области лечения болезней и продления продолжительности человеческой жизни - передает Reuters.

Каждый лауреат получает три миллиона долларов. Всего на этот раз премии удостоились семь ученых, среди отмеченных достижений - новаторская работа по болезни Паркинсона и раскрытие генов, вызывающих гипертонию.

Церемония награждения прошла в Силиконовой долине при большом скоплении голливудских звезд.

korrespondent.net