Вручили научные "Оскары" за прорыв в биомедицине
09:15, 17 декабря 2013Зарубежные новости
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Исследование болезни Паркинсона...
В Силиконовой долине прошла церемония вручения научных "оскаров" . Так называют премию Breakthrough Prize, учрежденную крупнейшими интернет-предпринимателями. Присуждают ее за прорывные исследования в области лечения болезней и продления продолжительности человеческой жизни - передает Reuters.
Каждый лауреат получает три миллиона долларов. Всего на этот раз премии удостоились семь ученых, среди отмеченных достижений - новаторская работа по болезни Паркинсона и раскрытие генов, вызывающих гипертонию.
Церемония награждения прошла в Силиконовой долине при большом скоплении голливудских звезд.
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