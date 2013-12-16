Китайцы считают, что пищу, которую мы принимаем, дает физическое здоровье, а здоровье зависит от правильного отношения к жизни. В пище, как в жизни должна соблюдаться гармония – холодные продукты, это энергия – инь, а теплые продукты - энергия янь. Должно обязательно сочетаться вкус, цвет, температура и аромат.

Семь здоровых блюд китайской кухни

СУП

Каждый китаец в обязательном порядке раз в день съедает тарелку супа. Китайский суп – это слабый бульон с кусочками овощей, рыбы или мяса, часто в суп разбивают яйцо. Горячий суп стимулирует пищеварение, наполняет организм и при всем при этом имеет мало калорий.

РИС

Китайцы употребляют рис с разными травами, которые придают рису особый аромат. Заправляют рис соевым соусом. Высокая питательность и сочетаемость с остальными продуктами – главное качество риса.

ЯЙЦА

Варенные яйца, очень популярны в Поднебесной. Они идут добавкой в лапшу, в бульон, часто тушат вместе с мясом. А самый большой деликатес – это черные куриные яйца, которые гниют много месяцев в золе с раствором чайного листа. Любовь китайцев яйцам определена тем, что в них содержится большое количество белков и жиров, а также витамины А, В, В6, Д и Е и весь этот набор очень полезен для организма человека.

ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ

Один из основных элементов китайской кухни – это зеленый чай. Китайцам очень нравится этот напиток и его употребление они превратили в церемонию. Они давно заметили волшебное действие чая на организм. Этот целебный напиток чистит почки, желудок, печень и кишечник. Борется с лишним весом и нормализует кровяное давление.

ОВОЩИ И ФРУКТЫ

Рацион китайцев во многом состоит из овощей и фруктов, которые употребляются в пищу в сыром виде или слегка поджаренном в кляре. Фрукты и овощи содержат большое количество витаминов, микроэлементов и еще большим количеством полезных веществ, которые положительно влияет на состояние всего организма.

РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ

Китайцы в большом объеме употребляют рыбу и морепродукты, предпочитая их даже мясу. Ведь рыба и морепродукты очень питательны и низкокалорийные и содержат много белка, кальция и фосфора, а они так полезны организму.

МЯСО

Гордость китайской кухни – это утка по-пекнски. С помощью специальных специй повара придают мясу оригинальный вкус. Китайцы считают мясо источником физической энергии для всего организма. Мясо содержит такие полезные вещества как цинк, железо, которые снижают уровень холестерина в крови и не дают развиваться сердечно-сосудистым заболеваниям.