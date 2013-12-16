Президент Уругвая хочет усыновить 40 детей

Президент Уругвая Хосе Мухика планирует после завершения своего президентского срока усыновить 30-40 детей из своего района

Как передает РИА Новости , об этом сообщил сам Мухика в интервью уругвайскому изданию El Observador.

"Я думаю усыновить 30-40 детей бедноты, чтобы они жили у меня", - сказал изданию Мухика. На вопрос, когда это произойдет, он ответил - "когда я сниму этот костюм, который мне жмет".

Президентский срок 78-летнего Мухики завершается в марте 2015 года. Ранее в интервью местным СМИ он заявлял, что после завершения работы в качестве президента он хочет вернуться к обычной деревенской жизни, и не исключал, что будет продавать цветы на местной ярмарке.

Мухика считается одним из самых экстравагантных и скромных в быту президентов стран Латинской Америки. Вместе со своей супругой, 69-летней сенатором Лусией Тополански, он проживает не в официальной резиденции, а в обычном доме на окраине Монтевидео, принадлежащем супруге, имеет в собственности лишь автомобиль Volkswagen Beetle 1987 года выпуска и жертвует на благотворительность до 90 процентов своей ежемесячной зарплаты. У Мухики и Тополански своих детей нет.