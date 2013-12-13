Иммунная система лучше всего работает ночью

Спокойный сон действительно служит для организма незаменимым лекарством, потому что иммунная система проявляет свои защитные функции лучше всего именно во время ночного отдыха. Как показало исследование Стэнфордского университета /США/, наш иммунитет активно борется с бактериями ночью и минимизирует усилия - в дневное время. Биологи считают, что их открытие свидетельствует, что циркадные белки лучшим образом регулируют восстановительные функции иммунных реакций именно в течение сна, когда замедляется метаболизм в органах.

Циркадные ритмы - это внутренние часы организма, настроенные на контроль его ежедневного питания и отдыха. Опыты на плодовых мушках показали, что нарушенный циркадный ритм повышает восприимчивость к бактериальным инфекциям. В лабораторных тестированиях учёные сравнили активность бактерий в инфицированных насекомых в разное время дня и ночи. Оказалось, что инфицированные в ночное время мухи имеют больше шансов выжить, так как их иммунная система срабатывала незамедлительно и фагоцитарная активность повышалась в течение сна. ami-tass.ru