В Москве ввели штрафы за неправильные диагнозы

Департаментом здравоохранения Москвы издан приказ, в соответствии с которым врачей столичных поликлиник за неверные диагнозы будут штрафовать. При этом служба «скорой помощи» будет вынуждена платить в том случае, если для госпитализации пациента не был оснований. Деньги получит больница, в которую поступит «неправильный» пациент.

Документ вступит в силу в начале 2014 года. Этот приказ департамента здравоохранения регулирует финансовую ответственность медицинских учреждений.

С нового года средства между больницами и поликлиниками будут распределяться по-новому, выделять их будет Фонда обязательного медицинского страхования (ОМС). Из бюджета будет финансироваться лишь капитальный премонт и приобретение дорогостоящего оборудования.

Госпитализация пациента вследствие его неправильного лечения в поликлинике станет основанием для отчисления средств поликлиники в пользу больницы. Администрации поликлиник, скорее всего, придется экономить, в том числе и на зарплатах врачей. Медики, в свою очередь, будут вынуждены принимать как можно больше «легких» пациентов с целью повышения доходов учреждения.

В приказе, кроме прочего, не уточняется, какое основание для госпитализации на «скорой» будет воспринято как достаточное, а какое — нет. В принятом в августе этого года и отмененном позднее приказе «скорой» запрещалась госпитализация пациентов с диагнозом «ангина», «скарлатина», «эпилепсия», «острый отит», «гепатит», а «абсцесс» и «бронхиальная астма».