Бельгия готова разрешить эвтаназию для безнадежно больных детей

Бельгия, возможно, уже в ближайшее время станет первой страной в мире, разрешившей детям принимать решение о необходимости эвтаназии.

Сенат страны в четверг, 12 декабря, проголосовал за такой закон 50 голосами против 17. Для вступления его в силу теперь нужно одобрение нижней палаты парламента.

Согласно законопроекту, решение ребенка о добровольной смерти должны подтвердить его родители.

Сторонники закона считают, что это способ проявить милосердие по отношению к страдающим смертельно больным детям. Кроме того, он юридически узаконит практику, которая и без того тайно имеет место быть.

korrespondent.net