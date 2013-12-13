Чернослив укрепляет костную систему

Ученые из Флоридского Университета нашли способ эффективного воздействия на такое заболевание, как остеопороз. Оказалось, что ежедневное употребление чернослива помогает достичь успеха в укреплении костей: этот сухофрукт лучше, чем любой другой, предохраняет организм от остеопороза, пишут российские СМИ.

Был проведен эксперимент среди 90 женщин, которые достигли менопаузы. Женщин разделили во время эксперимента на две группы. В первой группе испытуемые ежедневно употребляли сушеные яблоки, во второй — вкушали чернослив. Одновременно с сухофруктами женщины, участвующие в эксперименте, принимали препараты, которые включали кальций и витамин D. По окончании эксперимента провели сравнительный тест, который показал, что анализы представителей обеих групп продемонстрировали значительно более высокую плотность костной ткани у тех, кто ел именно чернослив.

Есть данные стоматологов, что чернослив помогает эффективно справляться с кариесом и воспалением десен, а также нногими другими заболеваниями полости рта. К такому выводу, после долгих наблюдений за пациентами пришел ученый Национального мексиканского автономного университета Хосе Фаусто Риверо. Руководитель кафедры фармацевтики одного из крупнейших научных и учебных центров латиноамериканского государства обнаружил в ходе наблюдений, что чернослив замедляет размножение вредных микроорганизмов и губительно действует на бактерии, которые обычно вызывают заболевания полости рта. Именно тех, с которыми в разной степени в течение жизни сталкивается большинство людей.

Хосе Фаусто Риверо, проводя исследования и опыты, выделил химический компонент, придающий черносливу такие замечательные и эффективные антибактериальные свойства. Ученый утверждает, что это вещество действенно против бактерий, активизирующих возникновение так называемого зубного камня, удаление которого процедура малоприятная для пациентов, несмотря на все достижений современной стоматологии. Но ученые предупреждают, есть чернослив в больших количествах нежелательно, так как это может вызвать слабительный эффект. Во всем нужна разумная мера.