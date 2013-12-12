Колумбийка была беременной 40 лет
16:02, 12 декабря 2013Зарубежные новости
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Думали - камни в желчном
В Колумбии врачи при осмотре 82-летней пациентки обнаружили неразвившуюся беременность, наступившую около сорока лет назад. Плод в животе затвердел, и женщина даже не подозревала о его существовании.
"Осматривавший ее медик заметил в животе у нее что-то странное и дал направление на обследование, предполагая камни в желчном пузыре. На УЗИ ничего не было видно. Тогда сделали рентген, который выявил опухоль в брюшной полости. Она и оказалась плодом", - рассказал один из врачей больницы, где проводили обследование женщины.
Местные издания сообщают, что женщину перевели в хирургическое отделение другой больницы, где ей проведут операцию по удалению окостенелого плода.
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