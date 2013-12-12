Скороговорки развивают мозг

Лингвисты из Массачусетского технологического института, Университета Калифорнии и нескольких других исследовательских центров обнаружили, что разные типы скороговорок рождают разные типы ошибок.

В ходе исследования ученым также удалось создать исключительно трудную скороговорку, с которой не смогли справиться участники эксперимента.

Рекордно сложная скороговорка состоит из шести слов: "pad kid poured curd pulled cod". По словам ученых, часть добровольцев, которые пытались ее произнести, на некоторое время вообще переставали разговаривать. "Мы пообещали приз тем из участников, кто сможет быстро повторить эту фразу десять раз" - рассказала ведущий автор публикации, Стефани Шаттук-Хуфнагель, не уточнив, однако, удалось ли это кому-то или нет.

В ходе исследования добровольцам предлагали два типа скороговорок: короткие, состоящие из слов типа "top cop", которые нужно было несколько раз повторить, и длинные, более напоминающие предложения наподобие "the top cop saw a cop top" или уже упоминавшейся "pad kid poured curd pulled cod". Ученые записывали то, как участники эксперимента пытаются произнести скороговорки и анализировали возникающие при этом ошибки.

Оказалось, что преимущественный тип возникающих ошибок заключается в том, что доброволец пытается произнести два звука одновременно - это явление ученые назвали двойной атакой. При этом двойная атака делится на два типа. В одном случае человек пытается произнести два разных звука практически одновременно, в другом «смешение» происходит с задержкой. Например, в первом случае вместо слова "top" доброволец произносит что-то вроде "tkop", во втором случае между двумя согласными можно поместить гласный звук ("tah-kop"). Ученые установили, что короткие фразы стимулируют возникновение ошибок первого типа, а длинные - второго.

Исследование скороговорок имеет непосредственное отношение к изучению механизма звукоизвлечения и работы речевой зоны мозга. Так, недавно ученые с помощью прямого электрофизиологического эксперимента показали, что сложность произнесения скороговорок определяется близостью групп нейронов, которые нужны для произнесения чередуемых в них звуков.

korrespondent.net