Сахарозаменитель признали безопасным

Эксперты Европейского управления безопасности пищевых продуктов, проанализировав данные о результатах исследований на животных и людях, пришли к выводу, что искусственный подсластитель аспартам (E 951) абсолютно безопасен для людей, если не превышать разрешенной максимальной ежедневной дозы, пишет Ремедиум

Аспартам слаще обычного сахара примерно в 200 раз, что делает его одним из самых популярных заменителей для придания сладкого вкуса продуктам питания. Также аспартам выпускается в виде таблеток и используется при сахарном диабете.

В настоящее время в Европе допустимая норма суточного потребления установлена в 40мг на килограмм массы тела. При этом в США допустимая норма немного выше – 50мг на килограмм.

Эксперты Европейского управления безопасности пищевых продуктов не нашли каких-либо подтверждений того, что потребление аспартама может повышать риск онкологических заболеваний, вызывать нарушения функций головного мозга, влиять на поведение и умственные способности взрослых и детей.

Так как аспартам распадается в организме человека на метанол и аспарагиновую и фенилаланиновую аминокислоты, этот сахарозаменитель противопоказан людям, страдающих фенилкетонурией – наследственным заболеванием, связанным с нарушением метаболизма аминокислот. Фенилкетонурия сопровождается накоплением фенилаланина и его токсических продуктов его метаболизма в организме, что приводит к тяжелому поражению ЦНС.