Около 3,5% россиян страдают психическими расстройствами

Психические расстройства зарегистрированы у четырех миллионов (примерно 3,5%) жителей России. Об этом рассказал ИТАР-ТАСС главный психиатр Министерства здравоохранения Зураб Кекелидзе на открытии Пятого национального конгресса по социальной психиатрии. Также он добавил, что в помощи врачей-психиатров в той или иной степени нуждается 14% населения РФ.

По словам З.Кекелидзе на настоящий момент каждый четвертый или пятый житель планеты нуждается в помощи психиатров, в к 2020 году клиническая депрессия может стать вторым по распространенности недугом после сердечно-сосудистых заболеваний.

Говоря о работе российских психиатров, З.Кекелидзе отметил, что участковые врачи вынуждены четверть рабочего времени тратить на выписывание справок и заполнение прочих документов, в связи с тем, что все больше работодателей требуют предъявления справок из психодиспансеров при устройстве на работу.

«Считается, что в угоду психическим больным страдает здоровое население. К сожалению, это приводит к перекосам. Обратите внимание, в настоящее время огромное количество людей обращаются в диспансеры в связи с тем, что при поступлении на работу с них требуют справку из психдиспансера. По данным московских диспансеров, выдача этих справок отнимает одну четвертую часть рабочего времени участкового врача»,- рассказал он.