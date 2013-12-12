Витамин D имеет неожиданное свойство. Как показали исследования грызунов с рассеянным склерозом, витамин не давал мигрировать иммунным клеткам, вредящим центральной нервной системе, пишет News-medical.net. Университет Джонса Хопкинса сейчас занимается клиническими испытаниями витамина. По словам его сотрудников, витамин может оказаться более эффективной и безопасной терапией, чем современные лекарства.

Напомним: при склерозе иммунные клетки атакуют нервные клетки человека, повреждая их оболочку, помогающую в передаче сигналов, отвечающих за движения, речь и прочие функции. Иммунная система скапливает Т-клетки в лимфатических узлах. Оттуда они устремляются к нейронам. А большая доза витамина не давала клеткам перемещаться в спинной и головной мозг. Вместо этого они находились в крови, что показало исследование грызунов. То есть о тотальном подавлении иммунитета речь не идет.

Витамин D, вероятно, связан с процессом выработки клейкой субстанции, позволяющей Т-клеткам прикрепляться к стенкам сосудов. В результате клетки задерживаются в кровотоке, не доходя до мозга. Но, как только витамин переставали давать, характерные для склероза показатели возвращались. И это неплохо, ведь временное прекращение терапии позволит пациенту справиться с инфекцией в случае ее развития. После того, как организм инфекцию победит, витамин можно давать снова. Современные же препараты, подавляющие иммунитет, вроде натализумаба и финголимода, могут выводиться из организма 6-12 недель.