В Осло вручили Нобелевскую премию мира

В Осло состоялась церемония вручения Нобелевской премии мира: представители комитета вручили награду генеральному директору Организации по запрету химического оружия Ахмету Узюмджю, сообщило Радио «Свобода».

На церемонии вручения премии Узюмджю заявил, что принимает награду за всю свою команду, которая прилагает усилия к тому, чтобы «избавить мир от оружия, которое не различает военных и гражданских, поле боя или поселок».

Организация по запрету химического оружия, в частности, ответственна за ликвидацию химического оружия в Сирии – процесс, который планируют осуществить до середины 2014 года.

Источник: radiosvoboda