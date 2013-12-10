Роды под гипнозом - новый тренд в акушерстве

Особый метод гипноза может, по словам специалистов, избавить от боли, сопровождающей родовую деятельность, пишет The Times of India. Синтия Овергард, основатель образовательного центра HypnoBirthing ("Гипнороды"), считает, что родовая боль вызвана страхом и напряжением.

Во время родов тело выделяет окситоцин, вызывающий схватки. Но если женщина встревожена или боится, то окситоцин перестает вырабатываться, а показатель адреналина повышается. Адреналин перенаправляет кровоток от матки и ее шейки в другие части тела. Поэтому шейка матки не может быстро расшириться, что замедляет весь процесс родов и делает их болезненными.

Как раз, в этот момент на помощь может прийти гипноз. Женщина глубоко дышит, используются техники визуализации и расслабления. Данные методики позволяют роженице успокоиться. Также сами роды могут сопровождаться прослушиванием успокаивающих наставлений по тому, как лучше расслабиться.

По заявлениям Института гипнородов, женщины, использовавшие данную методику, реже прибегали к кесареву сечению, любому вмешательству или рожали раньше срока. Самогипноз дает ощущение контроля над ситуацией и спокойствия. Однако естественные роды не являются самоцелью для приверженцев метода.

Meddaily