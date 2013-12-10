Занятия спортом предотвращают приступы агрессии у детей

Регулярные физические упражнения позволяют предотвращать приступы гнева и агрессии у детей. В исследовании Университета Джорджии /США/ участвовало 208 школьников в возрасте от 7 до 11 лет, преимущественно с лишним весом и придерживающиеся сидячего образа жизни. Программа физической деятельности проходила в течение 10-15 недель и включала упражнения аэробики и гимнастики. Психологические тесты определили, что уже во время занятий у детей значительно снижались признаки раздражительности, депрессии, тревоги и симптомы нервных расстройств.

По мнению доктора Кэтрин Дэвис, физкультура является эффективным методом не только борьбы с ожирением, но и с агрессивным поведением у детей и подростков. Общеизвестно, что физическая активность позволяет и взрослым управлять гневом. Неожиданные вспышки гнева и враждебности связаны с ранней детской преступностью и сердечно-сосудистой и метаболической дисфункцией у взрослых, повышающей риск инфаркта, инсульта и диабета. Врачи говорят, что физическая активность борется и с хроническими болезнями, и обладает положительным воздействием на психику ребёнка. Кроме того, медики выяснили, что упражнения совершенствуют познавательные способности у детей. ami-tass.ru