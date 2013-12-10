Как избавиться от плохих мыслей

Чтобы избавиться от мрачных мыслей, нужно записать их на бумаге, которую потом порвать и выбросить. Такую рекомендацию дали психологи из Огайского и Мадридского университетов по результатам экспериментального исследования.

Они провели эксперимент с участием испанских школьников и студентов, которые записывали свои мысли о собственной внешности и о вкусной еде. Половина участников выбрасывала свои записи, а вторая их сохраняла. Эксперимент повторили виртуально (на компьютере). Оказалось, что записывая негативные мысли, а затем, выбрасывая записи, участники добивались реального психологического облегчения. С другой стороны, если сохранить запись положительных мыслей, то их легче воспроизвести, даже не обращаясь к сделанной записи.

По словам исследователей, эксперимент показал, что к записанным мыслям можно относиться как к материальным объектам. Если «записать» мысли в воображении, такого эффекта не будет.

likar.info