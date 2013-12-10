Пища для мозга

Заметили, что устаете и "тормозите"? Многие продукты, как и принципы здорового питания, способны предотвратить и обратить вспять возрастное снижение памяти.

1. Выпейте кофе для тройной выгоды. Кофе, как было показано в многочисленных исследованиях, способствует улучшению памяти, процессов мышления и скорость реакции у пожилых людей. Есть еще одна хорошая новость для любителей кофе: долговременное потребление этого напитка связано с более низким риском развития болезни Альцгеймера.





2. Найдите время для хорошего завтрака. Исследование ученых из Торонто показало, что плотный завтрак помогает мужчинам и женщинам в возрасте от 61 до 79 лет достигать более высоких результатов в тестах на интеллект. Также ученые обнаружили, что дети, которые съедают завтрак целиком, получают более высокие оценки на экзаменах.





3. Переходите с мяса на рыбу. Даже консервированный тунец поможет вам отточит свои умственные способности. Омега кислоты, которые содержатся в морской рыбе, важны для поддержания памяти.

4. Заварите чашку чая из шалфея. В некоторых исследованиях было доказано, что масло шалфея чтобы повышает уровень ацетилхолина в головном мозге, улучшает функции головного мозга и памяти. Помимо прочего, чай из шалфея помогает пищеварению.