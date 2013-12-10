Чечевица и бобы укрепляют нервную систему

Витамин В9, известный также как фолаты или фолиевая кислота, давно прописывается беременным. Но теперь ученые утверждают, что принимать его следует всем людям без исключения, так как он необходим для нормального функционирования мозга и нервной системы.

«Помимо благотворного воздействия на организм беременной женщины, фолиевая кислота играет ключевую роль в развитии красных кровяных клеток, - говорит американский эксперт в области здорового питания Фил Лемперт. - Эти клетки переносят кислород по всему телу. Так что в случае дефицита фолиевой кислоты у людей может развиваться анемия».

Лемперт подчеркнул, что витамин В9 также необходим для нормального функционирования нервной системы и мозга. Кроме того, фолиевая кислота снижает уровень аминокислоты под названием гомоцистеин в крови, пишет medikforum.ru. А при ее повышенном уровне вырастает риск развития сердечно-сосудистых болезней.

Наконец, дефицит фолиевой кислоты давно связан с проблемами тканей, включая дерматиты, утрату кожной пигментации, опухоли пищевода, легких, матки и шейки матки, а также кишечника. В России рекомендованная суточная доза фолиевой кислоты составляет для взрослого человека 400 микрограмм. Но находящимся в положении женщинам эта доза устанавливается индивидуально лечащими врачами.

К продуктам питания, богатым витамином В9, относятся чечевица, салат-латтук, шпинат, репа, свекла, фасоль, черные бобы, нут, бобы, авокадо, семечки, зелень горчицы и капуста. Сама по себе фолиевая кислота в нашем организме не синтезируется, так что мы можем получать ее только вместе с пищей или в виде витаминных добавок. Правда, надо помнить, что процесс приготовления продуктов разрушает часть фолатов.