Медитация влияет на гены

Свидетельство того, что медитация оказывает благотворный эффект на здоровье, становится все больше. И вот теперь ученые решили установить, как медитация физически воздействует на организм, пишет mednovelty.ru.

Новое исследование, проведенное учеными из Висконсина (США), Испании и Франции, предоставляет первые подтверждения определенных молекулярных изменений в организме после медитации внимания.

Ученые исследовали эффекты по итогам дня интенсивной медитации внимания в группе опытных медитаторов по сравнению с контрольной группой новичков. Обе группы были вовлечены в спокойную немедитативную активность. После 8 часов практики внимания медитаторы продемонстрировали диапазон генетических и молекулярных различий, включая измененные уровни генно-регулирующих машин и сниженные уровни провоспалительных генов, которые коррелировали с более быстрым физическим восстановлением после стрессовой ситуации.

«Впервые мы выявили столь быстрые изменения в генном выражении у участников медитативной практики внимания», сообщил автор исследования Ричард Дэвидсон из Висконсинского университета в Мэдисоне.

«Что еще более интересно, изменения наблюдались в генах, которые сегодня используются в качестве целей для противовоспалительных и болеутоляющих препаратов», сказала Перла Калиман из института биомедицинских исследований Барселоны.

Результаты опубликованы в издании Psychoneuroendocrinology.