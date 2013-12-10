Ученые обнаружили новый полюс холода Земли

Ученые обнаружили в Антарктиде место на ледяном плато на высоте 4 тыс. метров над уровнем моря, где температура в 2010 году опустилась до -93 градусов Цельсия, сообщает Би-Би-Си.

По словам специалиста Национальной гляциологической базы данных США Теда Скамбоса, температуры зафиксированы в ложбинах с холодным воздухом на ледяном склоне.

Такая обстановка вполне может быть характерна для другой планеты, добавляет ученый из Колорадо.