Начаты испытания искусственного сердца

Искусственное сердце является результатом интеграции космических технологий в медицину и биологию, передает "Росбалт" . На создание сердца ушло 15 лет. Впервые его протестировали на французских пациентах.

Руководил работой по созданию сердца профессор Алэйн Карпентье. Было решено обратиться к космическим технологиям по той причине, то они долговечны, прочны и отличаются повышенной точностью. Так, сердце объединило в себе органические материалы, биологические ткани, уменьшенные копии деталей, используемых в строительстве спутников.

Условия, создаваемые в организме человека, которому требуется пересадка, сложны, как и в космосе. Сердце рассчитано на 35 миллионов открытий и закрытий сердечных клапанов в год. Общий срок годности сердца - минимум пять лет. По словам специалистов, искусственное сердце способно полностью искоренить бесконечные листы ожидания на трансплантацию данного органа.