Начаты испытания искусственного сердца

12:39, 10 декабря 2013
Зарубежные новости
0

Ученые создавали 15 лет

Искусственное сердце является результатом интеграции космических технологий в медицину и биологию, передает "Росбалт". На создание сердца ушло 15 лет. Впервые его протестировали на французских пациентах. 
 
Руководил работой по созданию сердца профессор Алэйн Карпентье. Было решено обратиться к космическим технологиям по той причине, то они долговечны, прочны и отличаются повышенной точностью. Так, сердце объединило в себе органические материалы, биологические ткани, уменьшенные копии деталей, используемых в строительстве спутников.
 
Условия, создаваемые в организме человека, которому требуется пересадка, сложны, как и в космосе. Сердце рассчитано на 35 миллионов открытий и закрытий сердечных клапанов в год. Общий срок годности сердца - минимум пять лет. По словам специалистов, искусственное сердце способно полностью искоренить бесконечные листы ожидания на трансплантацию данного органа.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter