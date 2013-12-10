Около 150 человек в США отравились токсичными веществами

Утечка неустановленного химического вещества произошла в промышленной зоне американского города Монровия, штат Калифорния, в результате чего около 150 человек отравились токсичными испарениями, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал CBS Los Angeles.

По данным телеканала, все пострадавшие были сотрудниками компании, которая занимает помещения здания, расположенного неподалеку от места, где произошла утечка. В сообщении не уточняется, где именно произошла утечка и о каком веществе идет речь.

Местные власти не проводили эвакуацию, но при этом рекомендовали всем, находящимся в зоне аварии, укрыться в помещении. Специалисты по работе с опасными материалами, прибывшие на место аварии, пытаются определить причины утечки.

В свою очередь, газета Los Angeles Times сообщает о 45 пострадавших в результате инцидента. Девять из них были госпитализированы. Как отмечает издание, утечка произошла в "одном из сооружений"в пострадавшем районе города.