Специи - "лекарства" для сердечников и диабетиков

Современная медицина, как и нетрадиционная, признает пользу специй. К примеру, семена кориандра богаты линалоолом и декановой кислотой, пишет Financial Express. Эти соединения снижают уровень "вредного холестерина" и сахара, повышая концентрацию "полезного холестерина". 1-2 чайные ложки кориандра показаны лицам с болезнями сердца и диабетом.

Куркума полезна для сердца из-за куркумина. Это сильный антиоксидант, снижающий риск образования тромбов, воспаления и обладающий антипролиферативными свойствами. А черный перец включает в себя активное соединение, пиперин, также снижающее холестерин. Это позволяет восстановиться сердцу после сердечного приступа. Но стоит помнить, что пиперин влияет на работу препаратов, в частности, разжижающих кровь.

Корица стимулирует кровообращение, позитивно сказывается на соотношении "вредного" и "полезного холестерина", улучшает показатели инсулиновой резистентности. В свою очередь, семена пажитника сокращают концентрацию сыворотчных липидов - общего холестерина и триглицеридов. Соединения, сапонины, способствуют метаболизму сахара, холестерина и защищают от рака.

Имбирь расслабляет кровеносные сосуды, стимулирует приток крови и облегчает боли. Он также снимает воспаление, нередко сопровождающее диабет, болезни сердца и рак. Еще имбирь разжижает кровь и снижает холестерин. Чеснок тоже снижает холестерин, риск образования тромбов и высокого давления.

Meddaily