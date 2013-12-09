NASA прогнозирует магнитный переворот на Солнце

Американское аэрокосмическое агентство NASA опубликовало визуализацию изменения положения магнитных полей Солнца с января 1997 по декабрь 2013 года.

Магнитные полюса Солнца меняются местами примерно каждые 11-12 лет и определяют то, что называют солнечным циклом. В разгар каждого переворота Солнце проходит через периоды наибольшей активности, во время которых увеличивается число вспышек, пятен и корональных выбросов.

Очередной переворот, согласно данным NASA, должен произойти уже в ближайшее время. Возможно, даже до конца года: в августе ученые заявляли, что ждать осталось не больше трех-четырех месяцев. Изменение магнитной полярности Солнца должно вызвать волновой эффект по всей Солнечной системе, на Земле возможны проблемы со спутниками и линиями электропередачи.

Впрочем, катастроф ждать не приходится - по словам специалистов, нынешний пик активности является самым слабым за последние 100 лет. В этом году вспышек на Солнце - "корональных дыр" с повышенной скоростью солнечного ветра - и выбросов плазмы, которые вызывают магнитные бури на Земле, было меньше, чем в предыдущие максимумы циклов.

korrespondent.net