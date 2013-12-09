В желудке нашли "биологические часы"

Желудок не только переваривает пищу, но и отслеживает время. Как передает The Sydney Morning Herald со ссылкой на исследование Университета Аделаиды, нервы в желудке работают как "внутренние часы". Они связаны с тем, насколько человек сыт, и какой сейчас час.

Исследование мышей показало: когда нервы должны быть активны, они демонстрировали сниженную чувствительность к растягиванию, которое происходит во время приема пищи. Чувствительность нервов определяет скорость передачи сигнала в мозг о наполненности желудка.

Ночью, когда телу не требуется много энергии, нервы реагируют быстро, сообщая мозгу, что пора прекратить есть. Это открытие может объяснить, почему у людей, работающих по ночам, наблюдаются определенные отклонения. Согласно статистике, посменные работники чаще страдают от лишнего веса.

Мыши были чувствительны к незначительным смещениям времени пробуждения. Учитывались даже несколько часов. В результате у них менялся аппетит. По мнению ученых, имеет смысл составлять диету с расчетом на то, в какое время принимается пища, не делая основного упора на сами продукты. В перспективе специалисты собираются исследовать, меняется ли экспрессия гормона голода, лептина, у мышей в течение 24 часов, и как этот процесс взаимодействует с "внутренними часами".

Meddaily