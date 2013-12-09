В Малайзии из-за наводнений эвакуированы более 60 тыс людей

Более 60 тысяч человек эвакуированы в Малайзии из-за наводнений, охвативших всю полуостровную часть страны, сообщает РИА «Новости».

По данным Национального совета безопасности, в северном штате Тренгану число эвакуированных превысило 19 тысяч человек. В столице соседнего штата Келантан Кота-Бару более ясная погода позволила сотням эвакуированных вернуться домой, и на этот момент в эвакоцентрах остаются чуть более 500 человек.

В расположенном в центральной части Малаккского полуострова штате Паханг эвакуированы более 40 тысяч местных жителей, однако вода там идет на спад.

На юге полуострова, в штате Джохор, только в его столице эвакуированы более тысячи человек.

Сезонные наводнения, которые обычно начинаются в Малайзии в ноябре, в этом году унесли жизни двух человек, еще двое пропали без вести.