Китайский грипп пока не передается по воздуху

Вирус птичьего гриппа H7N9, вспышки которого наблюдались в Китае весной 2013 года, пока не приобрел способности быстро и эффективно заражать людей, а также передаваться воздушно-капельным путем, что отдаляет угрозу пандемии и противоречит выводам предыдущих исследований, пишет издание Science.

"К счастью, вирусы H7N9 пока не умеют хорошо соединяться с рецепторами на поверхности клеток легких человека. Полученные нами результаты говорят о том, что нам следует продолжать наблюдения за эволюцией H7N9 и следить за тем, не приобретет ли он дополнительные мутации", - заявил Айан Уилсон из Исследовательского института Скриппса в городе Ла Хойя.

Уилсон и его коллеги выяснили, что китайский птичий грипп не так опасен, как считали другие ученые, в том числе известный японский вирусолог Йосихиро Каваока, проанализировав геномы и структуру оболочек нескольких штаммов H7N9, извлеченных из проб крови жителей Шанхая весной этого года.

Используя рентгеновский кристаллограф, авторы статьи обнаружили, что ключевой белок оболочки вируса, гемагглютинин, пока не способен идеально точно цепляться за особые выступы, хвосты сиаловых кислот, на клетках человеческих легких, что необходимо для проникновения H7N9 внутрь них.

Это подтверждалось и в ходе экспериментов с зараженными культурами клеток человека и птиц.

Поэтому, как считают авторы статьи, угроза пандемии H7N9 менее реальна, чем на то указывали работы их коллег, и пока этот вирус крайне плохо передается между людьми и не способен заражать их воздушно-капельным путем.

korrespondent.net