В Польше без электричества остались свыше 100 тысяч людей

Свыше 100 тысяч человек остались без электроснабжения, главным образом, на северо-западе Польши сегодня ночью вследствие урагана «Хавьер», который проходит по стране и причинил значительный ущерб, но, по последним данным, не привел к жертвам.

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, по данным польской пожарной службы (PSP), за последнюю ночь спасатели выезжали по вызовам около 1,2 тысячи раз.

Ураган повредил линии электропередач, крыши домов, сломал деревья также в других регионах Польши, а сильные порывы ветра ощущались также в Варшаве.

По последним данным пожарников, по состоянию на сегодняшнее утро пострадал один человек, который на автомобиле столкнулось с лежащим на дороге деревом.

Синоптики на TVN Meteo сообщают, что скорость ураганного ветра составляет 130 километров в час.

Самый сильный ветер - на северо-западе страны возле побережья Балтийского моря, а в центральной части страны зафиксированы порывы ветра 70-90 километров в час.

Синоптики прогнозирует, что сегодня на юге страны в горах возможны порывы ветра до 155 километров в час, но уже завтра скорость урагана по всей стране спадет до 70-130 километров в час.