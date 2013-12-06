Кого считать алкоголиком

Министерство здравоохранения Израиля, совместно с объединением психиатров и объединением терапевтов, впервые опубликовало критерии алкоголизма и рекомендации по его лечению, пишет NEWSru.co.il.

Согласно определению израильского Минздрава, алкоголиком является мужчина, потребляющий на регулярной основе более трех стандартных порций алкогольного напитка в сутки или более 14 порций в неделю. Для женщин максимальная норма, чтобы не считаться алкоголичкой, составляет две порции алкогольного напитка в сутки или семь порций в неделю.

В качестве стандартной порции алкогольного напитка минздравом Израиля определены треть литра пива (точнее, согласно общемировым стандартам, 12 унций или 355 мл пива), стопка виски/водки (1,5 унции или 45 мл 40-градусного напитка), или бокал вина с содержанием 14 граммов чистого алкоголя (5 унций или 150 мл).

Таким образом, по определению минздрава Израиля, "алкоголиком" считается мужчина, регулярно выпивающий за одни сутки более 1 литра пива, или почти поллитра вина, или неполный стакан водки. Или же – 5 литров пива за неделю, или одну бутылку (0,7 л) 40-градусного напитка, или 2,1 литра вина.

Женщина отныне считается в Израиле "алкоголиком", если регулярно выпивает за один день более 0,7 литра пива, или почти 100 гр 40-градусного напитка, или 300 гр вина. Или же за неделю – 2,5 литра пива, или более 315 гр 40-градусного напитка, или более 1 литра вина.

Согласно оценке объединения психиатров, ущерб от алкоголизма обходится государству не менее, чем в 8 миллиардов шекелей в год (доходы государства от налогов с продажи алкоголя объединение психиатров не указывает). Количество алкоголиков в стране оценивается в 80-90 тысяч человек.

При этом в минздраве признают, что отказались от старой концепции борьбы за полное прекращение потребления алкоголя населением, поскольку подобная цель недостижима.

Напомним, что за последние годы Кнессет принял целый ряд законов, направленных на борьбу с потреблением алкоголя, в первую очередь – среди молодежи.

Среди прочего, был принят закон о запрете на продажу алкоголя с 23:00 до 06:00 часов. Наказания за продажу алкоголя подросткам были значительно увеличены. Сотрудники полиции получили право конфисковать бутылки с алкогольными напитками в случае, если имеют достаточно оснований подозревать, что распитие алкоголя будет проходить в общественном месте или в автомобиле, или же в случае, если есть основания считать, что распитие алкоголя может привести к нарушению общественного порядка.

Кроме того, была запрещена реклама алкогольных напитков на рекламных щитах, общественном транспорте, детских печатных СМИ, а также в телевизионных и радиопередачах, предназначенных для детей и подростков.

Любая реклама алкоголя должна содержать предупреждение министерства здравоохранения, схожее с тем, которое размещается на табачных изделиях.

Также была проведена реформа налогообложения алкоголя, приведшая к подорожанию дешевых алкогольных напитков и снижению цен на дорогой, более качественный алкоголь.