Ученые тестируют препарат, "стирающий" тяжелые воспоминания

Ученые приступили к тестированию химического вещества, которое может стереть или переписать травмирующие воспоминания, вызывающие реакцию страха и стресса, сообщает NEWSru.co.il

Потенциально разрушительные воспоминания о травмирующих инцидентах могут значительно влиять на жизнь человека. Они составляют основу посттравматического стресса (посттравматическое стрессовое расстройство, ПТСР) и могут изменять актуальное состояние и приводить к проблемам в поведении - например, вызывать чувство ужаса и оцепенения при громких звуках, которые когда-то в прошлом сопровождали негативные события.

Ученые из университета Эмори в Грузии нашли препарат, который нацелен на предотвращение страха, вызванного воспоминаниями, и используется для лечения посттравматического стрессового расстройства у мышей.

В ходе эксперимента грызуны в течение двух часов были привязаны к деревянной доске без возможности пошевелиться. Такой стрессовый опыт привел к обострению чувства страха, аналогичного тому, который испытывают люди с ПТСР. В результате тестирования различных препаратов исследователи обнаружили, что вещество Latrunculin может стереть воспоминания о таком стрессовом событии спустя несколько дней.

В другом эксперименте мыши были приучены к употреблению метамфетамина в специальной комнате, наполненной различными ароматами. Грызуны, которым вводили Latrunculin, в отличие от остальных мышей, спустя два дня после возвращения в комнату не искали наркотик.

Позже команда из Массачусетского технологического института провела исследование, которое показало, что отдельные воспоминания у мышей оставляют узнаваемые молекулярные "записи" в гиппокампе. С помощью активации определенных белков в гиппокампе ученые нашли возможность "перематывать" воспоминания на более поздний период.

В ходе эксперимента мышь на целый день сажали в незнакомую клетку, а затем перемещали в другую коробку с черными стенами и новыми запахами. Одновременно мышь подвергалась стрессирующему воздействию, после чего ученые активировали белки, отвечающие за воспоминания из предыдущей клетки. Когда мышь возвращали на старое место, она в ужасе замирала, что свидетельствовало о "ложной памяти" о стрессе, якобы перенесенном в старой комнате.

Препарат пока не тестировался на людях, но ученые надеются, что будущие исследования смогут объяснить, как нейроны мозга кодируют каждое воспоминание, и тем самым обеспечат лечение для людей, страдающих от травматических воспоминаний.