Воображение влияет на зрачок глаза

Ученые из Университета Осло выявили неожиданную особенность человеческого глаза и мозга. Как оказалось, зрачки сужаются и расширяются не только от яркого света или в темноте, но и от воображаемых предметов - ярких или темных, пишет Независимое информационное агенство

В ходе эксперимента замерялся размер зрачков у группы людей с помощью инфракрасного прибора. При этом сначала добровольцев просили посмотреть на экран, на котором появлялись треугольники разной яркости. Потом вместо фигур оставался серый фон, и участникам нужно было вообразить эти треугольники.

В итоге размер зрачков менялся, чего стоило ожидать, в зависимости от яркости воображаемых фигур. Чем фигура была ярче, тем зрачок меньше. Притом зрачок реагировал и на воображаемые в голове фигуры.

Кстати, расширение зрачка наблюдается и при эмоциональном возбуждении, болевых ощущениях, введении в организм симпатомиметических (адреналин, кокаин, амфетамин), галлюциногенных (ЛСД, мескалин) и антихолинергических препаратов (атропин). Сокращается же зрачок от воздействия седативных препаратов, алкоголя и опиоидов, а также ингибиторов ацетилхолинэстеразы.